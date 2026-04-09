Nach Brand: Museum Gugging derzeit geschlossen

Am Abend des 8. April kam es an der Rückseite des Art Brut Center Gugging zu einem Brand: Laut der Freiwilligen Feuerwehr Maria Gugging war der Brand aus unbekannter Ursache im Bereich des Hintereingangs ausgebrochen. In der Folge breiteten sich Flammen über die Fassade bis zum Dachstuhl aus. Die Helfer agierten im Innen- und Außenangriff, mehrere Atemschutztrupps wurden aufgeboten. Um betroffene Stellen gezielt löschen zu können, wurde auch die Dachhaut geöffnet, dabei kam eine Drehleiter zum Einsatz.

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Niemand verletzt „Durch das rasche und koordinierte Eingreifen aller eingesetzten Kräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden“, resümierte die Freiwillige Feuerwehr. Personen wurden dabei nicht verletzt und auch die Kunstwerke blieben unbeschädigt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unbekannt.

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Für Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende bestand keine unmittelbare Gefährdung. Die Mitarbeitenden leiteten umgehend die Evakuierung laut Notfallhandbuch ein, diese erfolgte ordnungsgemäß über die vorgesehenen Fluchtwege. Auch das Brandschutzkonzept des Museums griff wie vorgesehen und die Brandmeldeanlage alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Museum Gugging ab 11. April wieder geöffnet Größere Schäden konnten aufgrund des raschen Handelns aller Beteiligten vermieden werden und das museum gugging ist bereits ab Samstag, 11. April wieder geöffnet. Die galerie gugging blieb gänzlich unversehrt und hat weiterhin geöffnet. Das Cafe Bistro am Campus wird aufgrund der Brandschäden vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen.

„Der entstandene Schaden wird derzeit durch entsprechende Gutachten erhoben. Wir stehen dazu in engem Austausch mit allen Beteiligten und arbeiten mit Hochdruck daran, das weitere Vorgehen zu klären, um notwendige Maßnahmen für die Sanierung zeitnah festzulegen“, so Christoph Reiter, Leiter der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landes Niederösterreich.