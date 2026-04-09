100.000 Essen in 10 Jahren: Essen auf Rädern aus der Gefängnisküche

Um 6.30 Uhr beginnt der Dienst in der Küche der Justizanstalt (JA) Sonnberg im Bezirk Hollabrunn. Gekocht wird für die Insassen, derzeit sind das um die 370. "Wir sind überbelegt, wie jede Anstalt", berichtet René Zeitlberger. Er gehört der Justizwache an und ist Leiter des Wirtschaftssektors.

Aber wenn in Sonnberg gekocht wird, dann nicht nur für die Insassen, sondern auch für Essen auf Rädern der Stadtgemeinde - und das mittlerweile seit zehn Jahren. "Am 4. April 2016 haben wir mit 33 Essen angefangen", erinnert sich Dieter Höhs, damals noch als stellvertretender Leiter der Anstaltsküche, seit 2023 ist er Küchenchef. Heute sind 45 Kunden angemeldet, die nicht täglich ihr Mittagessen von der Justizanstalt beziehen. Darum sind es zwischen 36 und 41 Menüs, die täglich das Gefängnis verlassen. Freiwillige liefern Essen aus Abgeholt werden die Menüs - Suppe, Hauptspeise und Nachspeise - von freiwilligen Fahrern der Gemeinde. "Wir haben derzeit acht Freiwillige, die alle liebend gerne unterwegs sind", berichtet Helmut Schneider, Leiter der Allgemeinen Verwaltung der Stadtgemeinde. Gefahren wird eine Woche lang in Zweier-Teams, dann wird gewechselt. "Die Justizanstalt ist die einzige Möglichkeit für uns, das Essen 365 Tage im Jahr zu beziehen", erzählt Schneider. Denn dieser Service wird auch am Wochenende und an Feiertagen angeboten.

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In der Krankenhausküche wird zwar auch täglich gekocht, aber: "Die sind uns irgendwann zu teuer geworden." Kostendeckend ist das Angebot nicht, die Gemeinde schießt laut Schneider ungefähr 30.000 Euro pro Jahr zu, damit Essen auf Rädern für die Kunden leistbar bleibt. Im Vorjahr wurde übrigens in neues Geschirr investiert: "Wir sind stolz, dass es kein Plastikgeschirr, sondern echtes Porzellan ist." Das sei hygienischer und halte länger warm. Zweites Auto "rechnet sich nicht" Mehr als die 45 angemeldeten Kunden seien derzeit nicht möglich, da nicht mehr Boxen in das Auto, das von der Hollabrunner Wirtschaft gesponsert wird, hineinpassen. "Wir haben eine Warteliste von zehn bis 15 Personen", berichtet Schneider. Die Sonnberger Anstaltsküche hat zwar diese weiteren Kapazitäten, wie Höhs bestätigt, das Fahrzeug jedoch nicht. "Und ein zweites rechnet sich nicht", erklärt Schneider.

Diese Justizanstalten kochen auch für andere Einrichtungen Die Justizanstalt Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) beliefert die Kindergärten der Gemeinden Schwarzau und Pitten mit in der Anstalt zubereiteten Mahlzeiten.

beliefert die Kindergärten der Gemeinden Schwarzau und Pitten mit in der Anstalt zubereiteten Mahlzeiten. Darüber hinaus stellt die Justizanstalt St. Pölten Mahlzeiten für die Landespolizeidirektion sowie das Polizeianhaltezentrum bereit.

Vor genau zehn Jahren ist die Gemeinde an die Anstalt herangetreten. Der Service wurde zunächst von der örtlichen Gastronomie, dann vom Hollabrunner Studentenheim übernommen. Doch Essen auf Rädern sei damals unwirtschaftlich gewesen, zudem war es eine Herausforderung, die bestellten Mahlzeiten während der Urlaubszeit, der Ferien oder an Feiertagen zu liefern. "Unser Vorteil ist, dass wir 365 Tage im Jahr offen haben", scherzt Zeitlberger. 420 Portionen pro Tag "Es hat bisher keine Beschwerden gegeben, die Leut sind froh, dass wir für sie kochen", erzählt Höhs, der mit seiner Mannschaft um die 420 Portionen pro Tag kocht. Das bestätigt Schneider: "Das Essen kommt sehr gut an, wir evaluieren auch regelmäßig." Normal- und Schonkost werden angeboten, ebenso wie Menüs für Diabetiker. "Wir hatten auch einmal eine Dame, die hat vegetarisch gegessen. Leider ist sie schon verstorben", erinnert sich der Koch.