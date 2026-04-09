120 Kilogramm Pyrotechnik & Drogen in NÖ sichergestellt
Bei einem Polizeieinsatz in Gumpoldskirchen haben Beamte bereits Ende März zwei Männer mit Drogen in einer Garage angetroffen. Was als Einsatz wegen einer möglichen Abgängigkeitsmeldung begann, führte zu umfangreichen Sicherstellungen von Suchtgift und Pyrotechnik.
Der 43-jährige Tatverdächtige soll in das Wohnhaus geflüchtet sein und sich dort eingesperrt haben, während die Polizei die Ermittlungen aufnahm.
Große Mengen Drogen und Pyrotechnik sichergestellt
Bei den anschließenden Hausdurchsuchungen wurden bei dem 43-jährigen Verdächtigen mehrere Gramm Kokain sowie etwa 20 Gramm Cannabis sichergestellt. An der Wohnadresse des 34-jährigen Tatverdächtigen in Wien fanden die Einsatzkräfte erhebliche Mengen verschiedener Substanzen, darunter etwa Cannabis, Ecstasy, Kokain, 20 Behältnisse mit vermutlichem Crystal Meth, Amphetamine und Methamphetamine, diverse Säckchen mit derzeit noch unbekanntem Pulver, sogenannte Magic Mushrooms und mehrere Medikamenten- und Tablettenpackungen. Besonders brisant war der Fund von rund 120 Kilogramm Pyrotechnik, wovon etwa 55 Kilogramm mit elektrischen Zündern manipuliert und etwa 65 Kilogramm als verbotene Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4 eingestuft wurden.
Festnahme und weitere Ermittlungen
Gegen den 34-Jährigen bestand laut Polizei ein aufrechtes Waffenverbot. Dennoch wurden bei der Durchsuchung diverse Waffen, darunter Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Messer sichergestellt. Der 43-jährige Verdächtige wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der 34-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.
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