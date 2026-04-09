120 Kilogramm Pyrotechnik & Drogen in NÖ sichergestellt

Bei einem Polizeieinsatz in Gumpoldskirchen haben Beamte bereits Ende März zwei Männer mit Drogen in einer Garage angetroffen. Was als Einsatz wegen einer möglichen Abgängigkeitsmeldung begann, führte zu umfangreichen Sicherstellungen von Suchtgift und Pyrotechnik.

Der 43-jährige Tatverdächtige soll in das Wohnhaus geflüchtet sein und sich dort eingesperrt haben, während die Polizei die Ermittlungen aufnahm.