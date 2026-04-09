Mordprozess gegen steirischen Winzer in St. Pölten gestartet

Am Landesgericht St. Pölten hat am Donnerstag ein für vier Tage anberaumter Mordprozess gegen einen steirischen Winzer begonnen. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, eine 71-Jährige mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem als Sterbehilfe getarnten Mord aus. Der Angeklagte bekannte sich dazu nicht schuldig, laut Verteidiger wurde die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet. Ein Urteil dürfte am 17. April fallen.

Der Winzer soll der vermögenden und mit ihm in einer engen Beziehung stehenden Witwe am 7. März 2025 bei ihr zu Hause im Bezirk St. Pölten eine Überdosis Natrium-Pentobarbital gegeben haben. Das beim assistierten Suizid nach dem Sterbeverfügungsgesetz eingesetzte Medikament dürfte der Beschuldigte in einer Flüssigkeit aufgelöst und der 71-Jährigen zur Einnahme auf das Nachtkästchen gestellt haben. Schlafmittel als Magenschutz getarnt Der Frau soll der Angeklagte dabei laut Staatsanwältin „vorgegaukelt haben“, dass es sich um ein Magenschutzmittel handle, das sie im Rahmen einer mehrwöchigen Kur einnehmen müsse. Die 71-Jährige habe das Medikament in der Folge in Unkenntnis seiner tödlichen Wirkung eingenommen und in diesem Moment - trotz der am 20. Februar 2025 errichteten Sterbeverfügung - keinen Sterbewillen gehabt, wird seitens der Staatsanwaltschaft schlussgefolgert. Versöhnung mit der Tochter Als Grund dafür wurde neben weiteren Indizien eine neue und besser wirkende Schmerztherapie für die nach einem schweren Schlaganfall bettlägerige, auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesene Frau genannt. Zudem habe es eine Versöhnung mit der Tochter und eine erhöhte Besuchsanzahl gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johannes Weichhart Michael Dohr ist einer der Anwälte, der den Angeklagten vertritt.

Die Pensionistin hatte den Beschuldigten bereits 2022 in einem Testament zum Alleinerben eingesetzt. Kurz vor dem Konsum des tödlichen Medikaments soll der Angeklagte der Frau erneut ein Testament diktiert haben, um die bereits zuvor erfolgte Enterbung der Tochter der 71-Jährigen noch konkreter und wirkungsvoller auszugestalten. Das Dokument sei auf 1. Februar 2022 rückdatiert worden.