Niederösterreich

Feuerwehren rückten aus: Alarm um Flugnotfall über St. Pölten

Ein brennendes Objekt über Ober-Grafendorf hatte für Aufregung gesorgt. Die Ursache konnte aber rasch ermittelt werden.
Johannes Weichhart
09.04.2026, 16:09

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Bundesheerhubschrauber landen

Alarm am Donnerstag in der Landeshauptstadt St. Pölten: Mehrere Feuerwehren rückten zum Flugplatz Völtendorf aus, weil Zeugen ein brennendes Objekt in der Luft gesehen hatten.

Bundesheer trainiert

Bei so manchem wurden böse Erinnerungen an den 9. April 2025 wach. Denn genau vor einem Jahr starb ein Fluglehrer in Völtendorf bei einem Absturz.

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Zum Glück konnten die Einsatzkräfte aber bald wieder in ihre Zentralen einrücken, denn wie sich herausstellte, hatte das Bundesheer eine Leuchtrakete abgefeuert, die rauchend zu Boden gefallen war. Ein Flugnotfall konnte also rasch ausgeschlossen werden.

 Tatsächlich trainiert die Armee derzeit mit ihren Luftstreitkräften. Am Flugplatz Völtendorf landeten am Donnerstag unter anderem eine Agusta Bell 212 und ein Black Hawk.

St. Pölten
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