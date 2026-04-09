Feuerwehren rückten aus: Alarm um Flugnotfall über St. Pölten

Alarm am Donnerstag in der Landeshauptstadt St. Pölten: Mehrere Feuerwehren rückten zum Flugplatz Völtendorf aus, weil Zeugen ein brennendes Objekt in der Luft gesehen hatten.

Bundesheer trainiert

Bei so manchem wurden böse Erinnerungen an den 9. April 2025 wach. Denn genau vor einem Jahr starb ein Fluglehrer in Völtendorf bei einem Absturz.