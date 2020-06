Weinbruderschaft bezeichnet sich als "arisch"

Dass sich die Weinbrüder in ihrem Logo als "arisch" bezeichnen, sei ein "Fehler des Schriftführers" gewesen, sagt Vereinsgründer Hans Weinzettl. Das große A in "kulinArisch" sei eine "Persiflage an das Binnen-I". Man werde das ändern. Weinzettl, der sich auf der Homepage als "Frhr. v. Lindgau" bezeichnet, war seit den 70er-Jahren Mitglied der schlagenden Burschenschaft Albia. Dort wurde er in den 90er-Jahren ausgeschlossen, weil er den "ethischen Grundsätzen" nicht entsprochen hat. Mit nationalsozialistischem Gedankengut habe man "um Gottes Willen" nichts zu tun. Man wolle im Verein vor allem "Gutes Essen, Gutes Trinken und Gutes Rauchen". Allerdings sollte der Verein ursprünglich als "Arische Weinbruderschaft" bei der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn angemeldet werden. Erst nach Intervention der Behörde sei die "Kulinarische Weinbruderschaft" eingereicht worden. Johannes Widmayer, ebenfalls Vereinsgründer, Zahnarzt in Retz und FPÖ-Mitglied in Gars am Kamp, ist auch Mitglied der Ferialverbindung Waldmark. Laut Widmayer stehe das Wort "arisch" im Logo, "weil wir uns auf Wein aus unserer Region, dem Kamptal, aber auch der Pfalz und dem Rheinland und beim Fleisch auf nicht geschächtetes beschränken."