Weihnachtliche Tradition in Mödling und "on tour"

Was wäre die (Vor-)Weihnachtszeit in Mödling ohne die Weihnachtsgeschichte? Das Musiktheater für junges Publikum Teatro bringt den Klassiker von Charles Dickens bereits zum neunten Mal – in einer bewegenden Bühnenfassung mit neuer Besetzung und mit einem völlig überarbeiteten Licht- und Tonkonzept.