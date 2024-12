Weihnachten für Hund und Katz: Eine tierisch schöne Bescherung

„Die Wunschlisten werden von den Pflegerinnen und Pflegern zusammengestellt. Das reicht von Leckerlis bis zur Kuscheldecke, was wir eben brauchen können“, sagt Scheidl. Man kann viel brauchen und es kommt auch viel herein:

Mehr als 5.000 Pakete sind es, die im Advent per Post oder oft auch persönlich abgegeben werden. Damit handelt es sich bei der Christkind-Aktion von Tierschutz Austria um die größte Sachspenden-Aktion Österreichs, die es noch dazu bereits seit 62 Jahren gibt, als das Tierschutzhaus noch am Khleslplatz in Wien beheimatet war.

So viele Tiere wie schon lange nicht mehr

Hilfe, die das Tierschutzhaus sehr gut brauchen kann, denn derzeit leben hier „1.900 Tiere, so viele wie schon lange nicht mehr“, sagt Scheidl. Exakt 377 Katzen und 241 Hunde sind es mit Stand 19. Dezember. Dazu kommen viele Nutz-, Klein- und Wildtiere sowie Exoten.