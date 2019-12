Weihnachten, das Fest der Müllberge

Lametta, Schneespray, Verpackungsmaterial – die Mülltonnen drohen nach den Feiertagen überzuquellen. In Wien fallen laut MA 48 in der Weihnachtswoche durchschnittlich 550 Tonnen Restmüll und 300 Tonnen Altpapier zusätzlich an. Das sind rund zehn Prozent mehr als sonst. Auch in Niederösterreich gibt es in dieser Zeit zwischen zehn und 15 Prozent mehr Müll – viel davon landet in der Müllverbrennungsanlage der EVN in Dürnrohr (Bezirk Tulln).

Eigentlich müssten die Züge zur Abfallverwertungsanlage stetig anrollen. Das tun sie aber nicht, da in der Woche rund um Weihnachten nur Montag (23. 12.) und Freitag (27. 12.) Werktage waren. „Bei uns kommen schon vor der Weihnachtswoche mehr Waggons gefüllt mit Müll an. Die Sammellager werden von den Müllentsorgungsbetrieben geleert, damit die einen Puffer haben, und wir füllen unsere Speicher auf“, erklärt EVN-Konzernsprecher Stefan Zach.