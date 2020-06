Weibliches Multikulti-Fest und große Vielfalt bei "ars femina"

Amstetten.Ein interkultureller Festreigen geht in Amstetten rund um den internationalen "Tag der Frau" am 8. März über die Bühne. An diesem Samstag wird am Vormittag (ab 10 Uhr) im Stadtzentrum ein Fest der verschiedensten Frauenorganisationen veranstaltet. Eine besondere Rolle werden dabei Frauen aus allen Kontinenten, die momentan in Amstetten leben, spielen.

Verständnis für andere Kulturen und Mentalitäten will Kultus-Stadträtin und Vizebürgermeisterin Ulrike Königsberger-Ludwig mit der Veranstaltung stärken. Aber auch einfach nur Feiern, Plaudern und Vernetzen ist angesagt.

Am Abend des 8. März wird dann im Rathaussaal die diesjährige Frauenkulturserie "ars femina" mit dem Musikerinnen-Duo "JuJu" gestartet. Julia Reiter (Bratsche, Volcal, Komposition) und Juli Schreitl (Saxofon, Klarinette, Vocal, Komposition) mischen Klassik mit Popo und Blues. Sonntag steigt in der Pfarrkirche St. Marien (9 Uhr) eine Gospelmesse mit der in Amstetten lebenden Südafrikanerin Smiley Divinzenz und dem Chor "Queens of Gospel". Filmabend ist am 11. März im Rathaussaal (19.30 Uhr). In "Willkommen in der Bretagne, das leben, die Liebe, die Freundschaft kämpfen Freundinnen um den Erhalt der Geburtenklinik in ihrem Ort. Kabarett mit Kathi Krüger, "I wü wieda ham", gibts am 12. März. Und weibliche Malkunst von der Ärztin und Fingermalerin Andrea B. Steiner wird zum Abschluss der "ars femina" in einer Vernissage in der Rathausgalerie am Freitag den 14. März vorgestellt. Nicht genug betonen kann Königsberger-Ludwig, dass natürlich bei jeder Veranstaltung auch das männliche Geschlecht herzlich willkommen ist.Infos unter www.amstetten.at.