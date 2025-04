Wechsel zum ÖFB: Josef Pröll tritt als Landesjägermeister in NÖ zurück

Josef Pröll hat am Dienstag nach 13 Jahren seinen Rücktritt als Landesjägermeister von Niederösterreich offiziell bekannt gegeben. Wie vom KURIER vor einigen Tagen berichtet, ist in der Ausschusssitzung des Jagdverbandes sein Abgang mit 28. Juni fixiert worden.

In Zukunft rundes Leder

Wenn man es so bezeichnen will, tauscht Pröll das Jagdgewehr gegen das runde Leder. Der ehemalige Vizekanzler ist der einzige Kandidat für die Wahl zum neuen ÖFB-Präsidenten bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden des Österreichischen Fußball-Bundes, wie es in Zukunft heißen wird.

Als designierter ÖFB-Boss und Vorstand des Milliardenkonzerns Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) werde nicht mehr viel Zeit für andere Beschäftigungen bleiben, heißt es aus Prölls Umfeld. "Ich war und bin immer jemand gewesen, der Verantwortung übernimmt und 100 Prozent gibt. Zwei großen Verbänden vorzustehen und in beiden alles zu geben, ist aber nicht möglich. Daher habe ich mich entschieden, den Weg für einen Nachfolger freizumachen, das Staffelholz zu übergeben und mit einem geordneten Übergang dafür zu sorgen, dass der NÖ Jagdverband auch künftig ein starker, selbstbewusster Verband ist, der die Interessen der Jägerinnen und Jäger, der Wildtiere und der Natur wahrt“, so Josef Pröll in seiner Stellungnahme.