Wenn man es so bezeichnen will, tauscht er das Jagdgewehr gegen das runde Leder. Der ehemalige Vizekanzler Josef Pröll (56) ist der einzige Kandidat für die Wahl zum neuen ÖFB-Präsidenten bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden des Österreichischen Fußball-Bundes, wie es in Zukunft heißen wird.