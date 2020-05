Josef Pröll: Abfragemengen bei Mehl haben sich verdreifacht

Wie wichtig sind die Bioprodukte mittlerweile?

Grundsätzlich ist die Qualität das entscheidende Kriterium. Dabei sind auch Bioprodukte sehr wichtig. Unsere Mühle in Rannersdorf beschäftigt sich ausschließlich mit Bioprodukten verschiedenster Art. Es kommt nur Biogetreide rein und es kommen nur Bio-Mehle heraus. Das macht uns stark bei unseren Abnehmern. Die Nachfrage nach Bio hat im Handel stark zugenommen, die Menschen sind hier offenbar bewusster als noch vor Jahrzehnten. Es gibt das konventionelle Produkt, das Markenprodukt und das Bioprodukt. Es ist gut, dass die Menschen beim Bäcker und im Regal wählen können. Entscheidend ist in jedem Fall die Qualität.

Sie haben den vergangenen Jahren 100 Millionen Euro investiert, darunter 80 Millionen Euro in eine neue Mühle im deutschen Krefeld.

Ich bin seit 2011 in der LLI für den Konzern und die Mühlengruppe verantwortlich. Mein strategisches Ziel war es, das Unternehmen für die Zukunft schlagkräftig zu halten. Dazu haben wir unrentable Standorte aus der Produktion genommen, Miteigentümer herausgekauft und gleichzeitig mit einem neuen jungen Team die zentrale Steuerung für alle Standorte sukzessive in Wien zusammengeführt. Diese Strategie hat auch in der Krise ihren Erfolg gezeigt. Deutschland ist mit Abstand unser größtes Land. Dort steht in Köln eine unsere traditionsreichen Mühlen. Der Standort ist aber von der Stadt zugewachsen worden und war für die Produktion nicht mehr zu halten.

Sie haben dann einen neuen Standort gesucht und in Krefeld am Rhein gefunden.

Die Stadt Krefeld hat uns sehr geholfen und wir bauen seit mehr als einem Jahr eine Mühle mit der Vermahlung von 400.000 Tonnen Getreide pro Jahr. Wir übersiedeln nun einzelne Mühlenlinien aus Köln, obwohl der Ausbau noch läuft. Durch Corona ist die Übersiedlung freilich recht herausfordernd. Aber: Wir sind im Plan, Krefeld wird schon einen großen Teil der neuen Ernte in der Region verarbeiten können. Der Vollbetrieb ist für das zweite Quartal 2021 geplant. Köln wird im nächsten Jahr geschlossen.

Gibt es weitere Expansionspläne?

Wir haben mit GoodMills eine einheitliche Marke für alle unsere Kunden geschaffen. Krefeld ist eine klare Offensivansage für den deutschen Markt. Wir sind auch in der Krise sehr aufmerksam, was diese Krise für den Mitbewerb in der Mühlenbranche in manchen Ländern bedeuten wird. Obwohl wir derzeit keine konkreten Projekte in Sachen Zukauf oder neue Länder im Fokus haben, beobachten wir die Dinge sehr aufmerksam.

Sie haben auch eine Mühle, die ist auf Reis und Hülsenfrüchte spezialisiert?

Bei der Müllers Mühle in Gelsenkirchen sieht man wie Ernährungstrends auch unser Geschäft prägen. Müllers Mühle war mit ihren Produkten Erbsen, Linsen und Reis in den vergangenen 15, 20 Jahren nicht sehr erfolgreich. Da haben manche überlegt, ob das noch einen Bestand hat. Heute boomt Müllers Mühle, weil der starken Trend in Richtung Ersatz für tierisches Eiweiß gibt. Wir werden mit Couscous und Bulgur auf diese neuen Trends setzen und Investitionen tätigen. Man muss in diesem Geschäft Ausdauer haben und von seinem Produkt überzeugt sein. Wir setzen stark auf Innovation. Das wird sich auch auszahlen.

Während das Mühlengeschäft boomt, läuft es beim Kaffee-Automatengeschäft wegen des Lockdowns nicht so gut.

Wir sehen in der Krise, wie wichtig es ist, breit aufgestellt zu sein. Bei café+co sind wir in einer ganz schwierigen Situation. Die Automaten stehen im öffentlichen Raum, in Universitäten, an Bahnhöfen, auf Flughäfen und in Industriebetrieben – überall eben, wo es sonst hohe Frequenz gibt. Dort haben wir logischerweise massive Umsatzeinbrüche. In den vergangenen zwei, drei Wochen merken wir, dass wieder Bewegung in den öffentlichen Raum und in die Firmen kommt und wir Prozent für Prozent zurückgewinnen. An manchen Standorten fehlen uns 50, 60 Prozent. Klar ist, für café+co wird es ein ganz herausforderndes und schwieriges Jahr. Wir haben Mitarbeiter in Österreich breitflächig in Kurzarbeit schicken müssen und sind extrem davon abhängig, wann in welchem Umfang die Maßnahmen gelockert werden.