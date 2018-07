Wassergebühr: Hausbesitzer weigert sich zu zahlen

Im Falle der beiden unbewohnten Häuser von Arnold Wetischka kommt jedoch dazu, dass gar kein Wasser verbraucht werden kann, selbst wenn er wollte. Denn im Mai 2013 wurde von einem Monteur des Wasserleitungsverbandes der Anschluss abgesperrt. „Das erfolgte ganz in meinem Sinne, weil die Zuleitung undicht war“, sagt Wetischka. Bei der Verhandlung beim Landesverwaltungsgericht in St. Pölten spielte das nun eine große Rolle. Denn dort wurde folgende Entscheidung getroffen: „Ist jedoch vonseiten des Wasserversorgungsunternehmens die Anschlussleitung zur Liegenschaft abgesperrt, dann wird die Liegenschaft auch nicht mit Wasser versorgt. ... Eine Bereitstellung der öffentlichen Wasserleitung liegt diesfalls – ungeachtet eines bestehenden Anschlusszwanges und eines vorhandenen Wasserzählers – nicht vor ... der Abgabentatbestand der jährlichen Bereitstellungsgebühr“ sei demnach „nicht erfüllt.“

Wetischka will sich mit dem Erfolg nicht zufrieden geben, sondern fordert nun die Gebühren der letzten Jahren zurück. Und er ist von einer Folgewirkung der Entscheidung überzeugt: „Es gibt sicher genug Bürger, die ein ähnliches Problem haben“, so Wetischka.

Eine Rückzahlung wird es zumindest vorerst nicht geben: „Wir gehen in die nächste Instanz“, meinte dazu Verbandsobmann Franz Gartner. Er sieht das Vorgehen des Verbandes durch das Wasserleitungsanschlussgesetz gedeckt. „Er hätte ja die Möglichkeit, den Anschluss komplett still zu legen und wenn er wieder Wasser brauchen sollte, wieder anschließen zu lassen.“ Dann fallen gar keine Gebühren an. Für Stilllegung und Anschluss sind jedoch nicht unerhebliche Kosten zu tätigen. Der Dauerstreit geht jedenfalls in die nächste Runde.