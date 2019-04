Wasser-Primus setzt auf seinen Sommerfrischen Schwimmsalon

Mit 150.000 Zutritten verzeichnete das Thermalbad im Vorjahr einen Rekord und das Konzept mit Wiederbelebung der Sommerfrische-Idee soll weiter Gäste anlocken. Nicht nur mit Badespaß (der startet am 27. April), sondern auch mit kulturellen Events. „Wir gehen mit dem Schwimmenden Salon heuer in die achte Saison und wenn am 6. Mai der Kartenvorverkauf startet, wird sicher wieder eine lange Schlange vor den Kassen stehen“, so Thermalbad-Leiterin Carina Eichberger.

Das Literaturfestival von Intendantin Angelika Hager eröffnet auch heuer wieder mit TV-Star Harald Schmidt und liefert den Sommer über eine Mischung aus altbekannten Stars und neuen Gesichtern. Am 15. Juni wird es zusätzlich einen Kinder-Salon geben. Der Weltyogatag am 21. Juni wird mit einem Event im Bad gefeiert, dazu kommen Kulinarik-Veranstaltungen. Neu ist ein Open-Air-Kinoabend auf der Insel im Grünen Becken. Neu sind in der Saison 2019 auch ein Eissalon und die Umgestaltung des Shops.

Dass der Konzern, mit 240 Mitarbeitern größter Arbeitgeber der Stadt, das Thermalbad mittlerweile als hübsche und wichtige Visitenkarte sieht und in den letzten Jahren einiges investiert hat, freut natürlich auch Bürgermeister Christoph Prinz. Den „magischen Ort“ wolle man in Zukunft behutsam weiterentwickeln, so Aichinger.