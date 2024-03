Warum Düsseldorf für Österreichs Winzer so wichtig ist

Vor 30 Jahren hat die Geschichte der aktuell weltweit größten Weinmesse in Düsseldorf begonnen. Österreich ist dort traditionellerweise stark vertreten. 10.300 Weinbaubetriebe gibt es bundesweit, in Niederösterreich sind es mit 8.269 am meisten. Fast 200 davon präsentierten von 10. bis 12. März ihre Produkte in der siebtgrößten Stadt Deutschlands. Der KURIER hörte sich um, wie der Jahrgang 2023 schmeckt, wo die Trends hingehen und warum die Teilnahme bei der „ProWein“ so wichtig ist.

Denn im Vorfeld gab es laute Unkenrufe. Seit zwei Jahren findet die „Vinexpo Paris“ ein Monat vorher statt. Die Sorge: Wichtige Partner könnten nur noch zur Messe nach Frankreich fliegen und Deutschland auslassen. Und tatsächlich: Heuer ist es in Düsseldorf ruhiger – weniger Betriebe, weniger Besucherinnen und Besucher.