Warten auf die Anklage im Pflegeskandal

Es sind Tausende Seiten, die in einer Kiste im Landesgericht St. Pölten aufbewahrt werden. Die Protokolle und Gutachten sind das Ergebnis von jahrelangen Ermittlungen rund um einen möglichen Skandal im Pflegeheim Kirchstetten im Bezirk St. Pölten.

Rückblende: Im Oktober 2016 wurden schwere Vorwürfe gegen fünf Pflegekräfte der Einrichtung laut. Sie sollen wehrlose Patienten gequält und erniedrigt haben. Auch ein Sexualdelikt steht im Raum. Die Mitarbeiter wurden damals sofort entlassen, Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft St. Pölten begannen mit den Ermittlungen.

Drei Jahre später hat die Anklagebehörde nun ihren Vorhabensbericht fertiggestellt. Insider gehen davon aus, dass dem Quintett der Prozess gemacht wird. Zuvor muss der Bericht aber noch an die Oberstaatsanwaltschaft Wien und in weiterer Folge an das Justizministerium geschickt werden. Im sogenannten Weisungsrat wird schließlich entschieden, ob Anklage erhoben wird oder auch nicht.