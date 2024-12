Wie Walking Football ins Triestingtal kam

Die Jüngsten am Spielfeld kratzen fest am 60er, die Ältesten sind über 70.

2011 zum ersten Mal in England präsentiert, war Geh-Fußball im Vorjahr schon auf einem veritablen Siegeszug durch Europa.

Der KURIER und seine Leser(innen), so wenig bescheiden darf man das hier festhalten, brachten die spezielle Fußballvariante - das sogenannte Walking Football - im April 2023 (spät, aber doch) nach Österreich.

In der Vorwoche nahm man gerne eine Einladung des SC Pottenstein an. Dort tragen die beiden A-Team-Spieler Christian Zwickl und Franz Nebel viel dazu bei, dass Walking Football jetzt auch im Triestingtal salonfähig wird. Im lokalen Sportclub fand man auch einen perfekten Partner.

Einige wollen sich auch sportlich messen: Das A-Team der Walking Football Austria Academy spielte heuer schon gegen den 1. FC Nürnberg, Ferencváros Budapest, Feyenoord Rotterdam, in Zagreb und kam bei einem internationalen Mega-Turnier auf Mallorca bis ins Viertelfinale.

Hauptaugenmerk bei den Walking-Football-Kursen in Wien wird dank Input der ASKÖ auf Gesundheitsförderung gelegt. Es geht nicht zuletzt darum, ältere Semester wieder zu ihrem geliebten Sport zu bringen.

In der zweiten Halbzeit geht den Heimischen mit Fortdauer die Luft aus. Das Mehr an Erfahrung und an guten Spielern macht jetzt den feinen Unterschied.

Das Freundschaftsspiel endet mit einem 7:4 für die Gäste aus Wien. Doch in der dritten Halbzeit, in der Kantine ist das Resultat bereits nebensächlich.

Viel mehr tauscht man sich über neue Walking-Football-Angebote vom SC Pottenstein und weitere Begegnungen mit den Freunden aus Wien aus.

Wer das altersgerechte Spiel ausprobieren möchte, meldet sich am besten hier: steinboeckh@icloud.com