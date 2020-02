Waldviertlerin erkrankt: Promis leihen ihr Stimme

Die 25-Jährige ist vor fünf Jahren selbst an einer seltenen Krankheit erkrankt. Durch das "Eagle-Syndrom" kann sie nur an wenigen Tagen und nur unter Schmerzen sprechen. So leidet sie auch immer wieder unter Entzündungen. Eine Behandlungsmethode, die sie heilt, hat die Waldviertlerin aber noch nicht gefunden. Daher hat sie sich nun Hilfe geholt.