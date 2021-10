Waldviertler Sängerin schafft es mit erster Single ins Radio

Radio

Derzeit verdient Mayer ihr Geld noch damit, selbst Gesangsunterricht in Musikschulen zu geben. Daneben studiert sie in Wien. Vor allem im Sommer hatte sie oft die Möglichkeit, vor Publikum zu singen. Auf Hochzeiten und Taufen ist ihr Gesang beliebt. Dass sie jetzt auch von Radios entdeckt wurde, freut die Waldviertlerin besonders. So ist ihre Single bereits auf Radio Niederösterreich gelaufen, aber auch auf dem deutschen Sender MDR Sachsen-Anhalt: „Das ist ein extremes Glückserlebnis, dass man gespielt wird und meine Musik Anklang findet.“

Wer die Künstlerin live erleben möchte, hat am 27. November und 4. und 11. Dezember die Möglichkeit, wo sie Weihnachtskonzerte im Schloss Ottenstein gibt. Für kommendes Jahr sind außerdem weitere Songs und mindestens ein Konzert damit geplant.

Infos gibt es unter www.romy-mayer.com