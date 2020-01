Waldviertler Heu mit starker Wirkung

Der Prozess dauerte aber lange, bis die Landwirtin die Unterbetten so nähen konnte, dass sie zufrieden war. Das Know-how dazu hat sie sich damals in der Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Ottenschlag geholt. Die Heu-Produkte werden mit Kräutern von den Waldviertler Wiesen gefüllt, die Schafwolle kommt von einem Bauern aus Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya. „Es ist alles aus der Umgebung“, so Haselböck. „Warum sollte ich weiß Gott wohin gehen, wenn ich alles im Waldviertel habe?“

Schon vor vielen Jahrzehnten haben die Menschen Kräuter genutzt und sich davon eine heilende Wirkung versprochen. Daher gibt es unterschiedliche Heu-Unterbetten, die mit verschiedenen Kräutern gefüllt sind, um gegen die spezifischen Beschwerden wirken zu können.