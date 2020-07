Waldviertel: Pkw flog in eine Gartenhütte

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in Thunau am Kamp, einer Katastralgemeinde von Gars am Kamp (Bezirk Horn), ist am Donnerstag ein Auto in einen angrenzenden Garten geraten und auf eine Hütte gestürzt.

Das Fahrzeug kam dort laut Feuerwehr in Schräglage zum Stehen. Das Rote Kreuz befreite die verletzte Lenkerin aus dem Wagen, der daraufhin per Kran von den Einsatzkräften geborgen wurde.

Verletzte ins Spital gebracht

Die Frau wurde ins Landesklinikum Horn gebracht. Weitere Verletzte gab es nach Angaben des Roten Kreuzes nicht.