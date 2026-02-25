Waldpension Hochegg: Immobilienentwickler krallt sich Wohnheim

Der Schock bei den Mitarbeitern und zuletzt rund 40 betreuten Klienten saß tief, als vergangenen Herbst bekannt wurde, dass die Waldpension in Hochegg (Bezirk Neunkirchen) aus wirtschaftlichen Gründen schließt. Das Wohnheim für sehbehinderte Menschen hatte mit zu geringer Auslastung zu kämpfen. Die Österreichische Jungarbeiterbewegung, kurz ÖJAB, hatte die Waldpension als gemeinnütziger Verein seit 2023 betrieben. Wegen der Auslastung von gerade einmal 20 Prozent, war es zu einer "groben finanziellen Schieflage" gekommen. Umso erfreulicher ist es nun für alle Beteiligten, dass ein Käufer für das riesige Areal in Hochegg gefunden wurde.

Vielzahl an Gesellschaften Die ÖJAB hat die Waldpension an die "Monvita GesmbH" des Immobilien-Spezialisten Philipp Grabner verkauft. Grabner ist unter anderem Geschäftsführer der "gn8 Invest GmbH" und zahlreicher anderer Immo-, Projektentwicklungs- und Vermietungsgesellschaften mit Sitz in Wien und Oberpullendorf (Burgenland). "Der Kaufvertrag wurde bereits unterschieben. Der Betriebsübergang an die neue Eigentümerin wird am 31. März erfolgen", heißt es vonseiten der Österreichischen Jungarbeiterbewegung. Der neue Eigentümer will die Liegenschaft auf dem über 40.000 Quadratmeter großen Areal sanieren und umbauen. Geplant sei, im Frühjahr 2027 mit Angeboten des betreuten Wohnens wiederzueröffnen. Geschäftsführer Philipp Grabner habe bereits Erfahrung in der Führung von betreuten Wohnangeboten, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme. "Wir freuen uns sehr über die nachhaltige Nachnutzung, die uns der Käufer präsentiert hat. Er hat ein durchdachtes und vielseitiges Konzept“, sagt ÖJAB-Geschäftsführerin Monika Schüssler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖJAB Zuletzt wurden knapp 40 Personen in der Waldpension betreut