Zu geringe Auslastung: Wohnheim für Blinde und Sehbehinderte sperrt zu

Es ist eine bittere Nachricht für die 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem für die zuletzt knapp 40 betreuten Personen. Die Waldpension, ein Wohnheim für sehbehinderte Menschen in Hochegg (Bezirk Neunkirchen) muss aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Die Österreichische Jungarbeiterbewegung, kurz ÖJAB, hat als gemeinnütziger Verein die Pension seit 2023 betrieben. Allerdings lag die Auslastung bei gerade einmal 20 Prozent.

Konzept ist nicht aufgegangen

Die Geschichte des Hauses geht ins Jahr 1961 zurück. Damals hatte die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs die Waldpension in Hochegg bei Grimmenstein als barrierefreies Wohnheim mit besonderen Angeboten für sehbehinderte Menschen ins Leben gerufen. Am 1. April 2023 übernahm die gemeinnützige NGO ÖJAB die Pension. Das Angebot wurde damals sogar ausgeweitet. Ältere Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sowie deren Angehörige konnten in der Waldpension Urlaub machen, dauerhaft wohnen oder betreutes Wohnen mit 122 Plätzen in Anspruch nehmen. "Wir haben an das Konzept und den Standort geglaubt. Sonst hätten wir uns damals nicht darüber getraut", erklärt Geschäftsführerin Monika Schüssler.

"Leider wurden die Angebote des betreuten Wohnens viel zu wenig nachgefragt, während die Warteliste für die nur 12 Pflegeplätze eine sehr lange ist. Das resultierende finanzielle Ergebnis kann eine NGO, die soziale Arbeit für junge und alte Menschen in Österreich leistet, nicht verkraften. Daher sehen wir uns aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, nun eine Einstellung des ÖJAB-Betriebes in der Waldpension vorzubereiten. Wir bedauern diesen Schritt sehr, es war keine leichte Entscheidung“ , teilt Schüssler mit.