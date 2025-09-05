Neunkirchen als Standort für neues Rehazentrum aus dem Rennen

Herabfallende Mauerteile hatten im April 2023 im Rehabilitationszentrum Hochegg (Bezirk Neunkirchen) für Aufsehen gesorgt. 67 Zimmer mussten gesperrt, 45 Patienten frühzeitig entlassen werden. Seither läuft die Suche nach einem alternativen Standort für einen etwaigen Neubau der Einrichtung. Die Bezirkshauptstadt Neunkirchen war dafür im Gespräch, fällt nun jedoch wegen eines negativen Bodengutachtens aus.

"Keine gefährliche Ursache"

„Momentan steht Neunkirchen nicht mehr zur Diskussion“, bestätigte Bürgermeisterin Klaudia Osztovics (ÖVP) gegenüber noe.ORF.at. Die exakten Gründe für das negative Gutachten sind der Bürgermeisterin nicht bekannt. „Es ist ein Schlackeplatz, wahrscheinlich liegt es daran“, mutmaßt sie. „Eine gefährliche Ursache kann es allerdings nicht haben, sonst besteht eine Verpflichtung, dass wir informiert werden."