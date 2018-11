Waldhäusl zu Asyl-Quartier: "Mobiler Zaun zum Schutz der Bewohner"

Seit Montagabend ist das Flüchtlingsquartier in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) in Niederösterreich in Betrieb. NÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) hat die Unterkunft geschaffen, um "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit rechtskräftigem negativem Aslybescheid" und Personen, "die in anderen Unterkünften als notorische Unruhestifter aufgefallen sind", unterzubringen.

Wie der KURIER berichtete, zog der graue Kastenbau mit hohem Gitterzaun viel Kritik nach sich. Bürgermeister Reinhard Künzl ( ÖVP) nannte das Quartier, das die Jugendlichen nur eine Stunde pro Tag - und das nur in Begleitung eines Security-Mitarbeiters - verlassen dürfen, ein "Armutszeugnis für Österreich".