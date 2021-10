Waldbrand: Glutnester konnten um ein Drittel reduziert werden

Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand ist auch am sechsten Tag in Serie auf Hochtouren gelaufen. Rund 750.000 Liter Wasser sind am Samstag laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner transportiert worden. Im Zusammenspiel mit eingesetzten Bodentruppen seien die Glutnester um ein Drittel reduziert worden.

Probelöschungen am Samstag

Bereits angekommen sind im Waldbrandgebiet zwei Canadair-Maschinen des Typs CL-415 aus Italien. Diese weisen jeweils ein Fassungsvermögen von etwa 7.000 Litern auf. Zwei Probelöschungen wurden mit den Maschinen noch am Samstagnachmittag durchgeführt. „Ab Tagesanbruch werden sie uns morgen massiv unterstützen“, blickte Fahrafellner voraus.

Zwei Spezialhubschrauber - Sikorsky CH-53 - sollen am Sonntagnachmittag aus Deutschland dazustoßen, beide mit je 5.000 Liter Fassungsvermögen.