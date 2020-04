Waldbrand: Alarm im Schneebergdörfl

Am Donnerstag mussten die Freiwilligen ins Schneebergdörfl in den Bezirk Neunkirchen ausrücken. Ein Teil eines Hanges war in Flammen aufgegangen, zweieinhalb Stunden lang kämpften die Feuerwehrleute gegen den Brand an.

Mit Erfolg, das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.