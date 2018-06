Waidhofen/Ybbs: Tee mit Schuss ist salonfähig

Die Waidhofnerin studierte damals den Master Lebensmittelproduktentwicklung am Campus der FH Wiener Neustadt in Wieselburg. 2016 gründete sie dann ihre eigene Firma – „Teamore“. Für die Produktion hat sie sich mit einer Destillerie in der Nähe von Schwechat einen Partner geholt. Die Herstellung ähnelt jener von Bier und Wein. „Der Prozess musste adaptiert werden. Wir mischen nichts zusammen, sondern fermentieren. Dazu brühen wir den Tee auf, genauso wie man es zu Hause macht. Dann wird er mit Hefe versetzt, so kommt der Alkohol rein. Die größte Rolle spielen Zeit und Temperatur“, erklärt die 29-Jährige.

Zurzeit liefert Lena Weichselbaum an Teeshops und regionale Spezialitätengeschäfte. Zudem kann man ihr Produkt in der Markthalle Linz kaufen. Der Vertrieb passiert hauptsächlich in der Ostregion, Anfragen hat die Waidhofnerin aber aus ganz Österreich, Teilen Deutschlands und Italiens.