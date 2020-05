Waidhofen: Golfclub ist bald "heimatlos"

Das trifft den Club zu einem Zeitpunkt, an dem es wieder bergauf zu gehen schien: "Seit ein neuer Eigentümer Anlage und Hotel übernommen hat, waren die Zeiten schwierig", bestätigt Präsident Günter. Neben Problemen mit dem Zustand des Platzes habe es immer wieder Beschwerden über die Qualität des Restaurants gegeben: "Wir haben uns bemüht, wieder mehr Leute her zu bringen. Eine Gruppe, die wir eingeladen hatten, erklärte uns klipp und klar: in diese Restaurant kommen wir nicht mehr", erzählt Günter.



"Seit kurzem ist Herr Nixon Geschäftsführer. Er hat sich sehr bemüht und vieles ist besser geworden. So wurde das Restaurant-Team ausgetauscht. Dabei hatte man unsere Beschwerden in der Vergangenheit abgetan, als verstünden wir nichts davon", seufzt Günter.