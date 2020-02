Wahlverlierer will von ÖVP für Kritik an SPÖ bezahlt worden sein

Die kritisch und manchmal grenzwertig aufgezogene Plattform nahm Wahl nach der herben Enttäuschung am Wahlsonntag vom Netz. „Ich finde es traurig, dass wir im Wahlkampf vom Sieger verkauft wurden“, deutete er an diesem Tag auf seiner persönlichen Facebookseite Kritik gegen die ÖVP an. Die hatte, wie berichtet, mit einem Sieg unter dem neuen Spitzenkandidaten Christian Haberhauer den Mandatsstand von zehn auf 19 katapultiert. Für den wohl künftigen Bürgermeister Haberhauer handelt es sich schlicht um „ Unwahrheiten, die wir von unserem Anwalt prüfen lassen“. Auch der scheidende ÖVP-Vizebürgermeister Dieter Funke weiß nichts von angeblichen Zahlungen. Er habe Wahl früher zwei Mal Geld gegeben, sagt Funke zum KURIER. Einmal eine kleinere Summe in einer persönlichen Notlage Wahls und „einmal im Zuge einer Hilfsaktion für den Kauf einer Waschmaschine für eine Familie in Not“.

Hellhörig ist man bei der SPÖ. Sollten die Vorwürfe stimmen, wäre das nicht nur extrem unmoralisch, sondern ein Fall für den Staatsanwalt, so Rupert Dworak, Chef des SPÖ Gemeindeverbands.