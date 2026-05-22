Wahlkampf in Neunkirchen: FPÖ wettert über "Parteibuchwirtschaft"

Seit vielen Wochen mobilisiert die FPÖ massiv für die außertourliche Gemeinderatswahl in Neunkirchen am 31. Mai. Heute, Freitag, zog Generalsekretär Michael Schnedlitz als Wahlhelfer für den lokalen Kandidaten Helmut Fiedler, FPÖ-Landesgeschäftsführer in Niederösterreich, Parallelen zur freiheitlichen Bundespolitik. Man mache "Politik für die Menschen – die anderen machen Politik für Wahlsiege und Posten", wetterte Schnedlitz. Parteichef Herbert Kickl hätte "Kanzler werden können, wenn er bereit gewesen wäre, seine Wahlversprechen zu brechen", sagte der Generalsekretär. "Er war es nicht. Er hat seine Wähler nicht für den Kanzlersessel verkauft."

In Neunkirchen sei die FPÖ "aus der Regierung aufgestanden und hat die Koalition beendet, weil die Menschen – entgegen den Versprechen vor der Wahl – hintergangen werden sollten", behauptete Schnedlitz. Dies sei "der große Systembruch zu allen anderen Parteien: Eine Abwendung von den Posten und die unbedingte Hinwendung zum Volk." Was die FPÖ vor der Wahl sage, gelte auch nach der Wahl. Neunkirchen brauche "einen Systemwechsel", wiederholte der Generalsekretär einen bekannten freiheitlichen Wahlslogan. "Politische Netzwerke" Helmut Fiedler ist überzeugt: "Viele Neunkirchner haben das Gefühl, dass in Neunkirchen nicht mehr die Bürger im Mittelpunkt stehen, sondern ein System aus Parteibuchwirtschaft, politischen Netzwerken und Abhängigkeiten. Kein Neunkirchner soll das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird."