Wahlkampf im Schatten der fünften Welle

Mit sieben Listen versprechen die anstehenden Gemeinderatswahlen in der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs mit Sicherheit einen spannenden Wahltag am 30. Jänner des kommenden Jahres. Anders verhält es sich derzeit noch mit dem kaum spürbaren Wahlkampf. Etliche Parteien geben Einblicke in ihre Kandidatenlisten, aber politische Forderungen oder Vorwürfe sind vorerst noch rar.

„Angesichts der schwierigen Zeiten sind wir übereingekommen, dass es keine Schlammschlacht gibt. Also kein Wahlkampf, sondern eine Wahlwerbung“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Das in der Vorwoche, so knapp vor der Wahl beschlossene Budget, nennt er als Beispiel eines „Miteinanders in harten Zeiten“. Bis auf die Liste FUFU haben die anderen fünf Fraktionen zugestimmt.