Wahl in NÖ: Der Ort, in dem die ÖVP zertrümmert wurde

Von den 70 Prozent, die die Schwarzen im Jahr 2020 bei den Gemeinderatswahlen erreichen konnten, stürzten sie auf 38,7 Prozent ab. Die absolute Mehrheit ist seit dem 26. Jänner dahin, acht von ehemals 17 Mandate sind weg.

Im Gespräch mit dem KURIER lässt der Ortschef, der seit Jahrzehnten in der Regionalpolitik tätig ist durchklingen, dass er aus dem Debakel seine persönlichen Konsequenzen ziehen wird. "Nach so einem Ergebnis ist klar, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Ich will der Parteisitzung am Abend aber nicht vorgreifen." In der ehemals tiefschwarzen Gemeinde liegt nun plötzlich die SPÖ auf Platz eins (Plus 18,4 Prozentpunkte), auch die Freiheitlichen konnten ordentlich zulegen.