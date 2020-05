Pröll warnt vor einer Dreierkoalition

Die Spannung war kurz vor 17 Uhr im Büro von Erwin Pröll greifbar, als der Landeshauptmann gemeinsam mit seinem ÖVP-Regierungsteam auf die erste Hochrechnung der Nationalratswahl wartete. Die präsentierten Zahlen konnten die Mienen nicht wirklich aufhellen. Zwar bleibt die ÖVP mit 30,4 Prozent die stärkste Kraft im Bundesland, doch sie verliert 1,8 Prozent (zu den NÖ-Ergebnissen). „Das ist immerhin deutlich weniger als in anderen Bundesländern. Und in unseren Hochburgen verlieren wir nicht so stark wie die SPÖ“, sagt ein Sympathisant.

Wenig später spricht der ÖVP-Chef klare Worte: „Trotz mehr Konkurrenz wurde die große Koalition gerade noch gewählt. Das war ein Warnschuss und zeigt, dass die Art und Weise wie regiert wurde, nicht optimal war. So wie bisher in Streit, Zank und Hader kann es nicht weitergehen.“ Pröll findet aber auch sofort Positives: „Wir haben den Abstand zur SPÖ ausgebaut und hätte ganz Österreich so gewählt wie Niederösterreich, würde der Bundeskanzler Michael Spindelegger heißen.“

Auffallend ist, dass die ÖVP in ihrem Kernland in den ländlichen Gebieten kaum an Kraft eingebüßt hat. Hingegen gab es in den größeren Städten zum Teil deutliche Rückgänge: In Mödling gab es ein Minus von 2,52 Prozent, in Klosterneuburg waren es 3,68 Prozent und in Baden 5,38 Prozent. In diesen Städten gab es überdurchschnittlich gute Ergebnisse für die Neos und die Grünen.

Noch kurz vor der Wahl war das Schreckgespenst einer Koalition aus SPÖ, Grünen und Neos von der ÖVP an die Wand gemalt worden. Eine Mehrheit findet die Konstellation nicht. Pröll ließ aber auch gestern keinen Zweifel daran, dass er eine Fortsetzung der großen Koalition für die beste Lösung hält: „Ich kann nur warnen, eine Dreierpartnerschaft einzugehen. Es ist schon schwierig genug, zu zweit zu regieren.“ Der Umgang miteinander müsse aber ein anderer, partnerschaftlicher werden. „Ein Ehepaar, das ständig streitet, wird schließlich auseinander gehen.“