Wagrams "Killerwels": Noch mehr Exemplare?

Ruhig und idyllisch liegt der Schotterteich bei Fels am Wagram ( Niederösterreich) in der Mittagssonne. Die Aufregung vom vergangenen Wochenende, als ein Riesen-Exemplar eines Welses die 14-jährige Franziska S. ins Bein biss und kurz unter Wasser zog, hat sich verzogen.

Die Angst vor dem angeblichen " Killerwels vom Wagram" können viele Bewohner der rund zwei Dutzend Einfamilienhäuser am Ufer nicht nachvollziehen. "Üb­licherweise jagen Welse nur in der Nacht. Dieser wurde wohl aufgeschreckt und wollte sein Revier verteidigen", sagt ein Anrainer, der hier auch als Fischer aktiv ist. Aufgeschreckt wurde der Riesenfisch wahrscheinlich von einer privaten Triathlon-Veranstaltung, bei der rund 40 Hobbysportler durch den kleinen See schwammen. Kurz danach ging das Mädchen baden und wurde gebissen.