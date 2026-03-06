Waffenarsenal und Kinderpornos: Polizei gibt neue Details bekannt

Eine halbe Tonne Munition, mehrere Hundert Schuss- und Stichwaffen, Kriegsmaterial und Waffenzubehör: Nach dem KURIER-Bericht über das Waffenarsenal eines bekannten Buchautors und Ex-SPÖ-Politikers im nördlichen Niederösterreich hat die Landespolizeidirektion am Freitag weitere Details in dem Fall bekannt gegeben.

Ehefrau bedroht und eingesperrt

Mehrere Polizeistreifen waren am Montag um 19.15 Uhr zu dem Wohnhaus des 81-Jährigen ausgerückt. Seine Ehefrau hatte Alarm geschlagen, weil er sie bedroht und in einem Raum eingeschlossen hatte. Da auf den Mann 70 Waffen an der Wohnadresse registriert sind, war ein Großeinsatz die Folge.

Bei einer Hausdurchsuchung, an der das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, der Entschärfungsdienst (ESD) des Einsatzkommandos Cobra und weitere Spezialeinheiten beteiligt waren, wurden brisante Funde gemacht. Die Ermittler entdeckten im Obergeschoß und im Keller des Hauses "zahlreiche frei herumliegende Schusswaffen", so die Polizei. Wegen klarer Verstöße gegen das Waffengesetz bzw. das Kriegsmaterialgesetz wurde deshalb über Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 3. und 4. März 2026 das Anwesen intensiv durchsucht.

Sichergestellt wurden neben Waffen, Munition und Zubehör auch Datenträger. Diese werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich gesichtet, "hinsichtlich strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“, wie betont wurde. Gemeint sind damit kinderpornografische Materialien, die nun ausgewertet werden.