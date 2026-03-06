Niederösterreich

Drogenlenker (17) fast 20 Kilometer auf A22 von Polizei verfolgt

Teenager hat keinen Führerschein und stand unter Suchtmitteleinfluss. Die Verfolgungsjagd begann in Wien und endete in NÖ.
06.03.2026, 10:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizeiauto steht nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Über rund 20 Kilometer hinweg ist ein 17-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagabend der Polizei auf der Donauuferautobahn (A22) davongerast. Der Teenager hatte sich in Wien einer Anhaltung entzogen und wurde letztlich in Stockerau (Bezirk Korneuburg) gestellt.

Geländewagen stürzte über Böschung: Unfalllenker und Hund wohlauf

Der junge Mann aus dem Bezirk Hollabrunn hat keinen Führerschein und stand laut Exekutive unter Suchtmitteleinfluss. Zudem war der Wagen nicht zum Verkehr zugelassen. Nun wird der 17-Jährige angezeigt.

Agenturen, paw  | 

Kommentare