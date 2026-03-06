Geländewagen stürzte über Böschung: Unfalllenker und Hund wohlauf
Zu einer ungewöhnlichen Menschenrettung auf dem Öhler bei Puchberg am Schneeberg musste am Donnerstag die Feuerwehr ausrücken. Ein Geländewagen war auf einer Forststraße in einer Kurve über die Begrenzung geschlittert. Der Wagen überschlug sich und kam auf der steilen Böschung am Dach zum Liegen.
Kran angefordert
Da sich zum Zeitpunkt der Alarmierung gerade einige Feuerwehrleute aus Puchberg am Schneeberg für die Vorbereitung der Jugendstunde und für Wartungsarbeiten im Feuerwehrhaus befanden, konnte der erste Einsatzwagen binnen drei Minuten vollbesetzt ausfahren.
Beim Eintreffen hatte sich der Unfalllenker mit seinem Hund bereits aus dem abgestürzten Wrack befreien können. Da er keinerlei Verletzungen aufwies, konnte er nach einer Untersuchung durch einen Notfallsanitäter der Feuerwehr in häusliche Pflege entlassen werden.
Für die heikle Bergung des Pkw wurde ein Spezialfahrzeug samt Kran von der Feuerwehr St. Johann angefordert.
