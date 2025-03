NÖ: Polizei deckte bei Verkehrskontrolle Waffennarr und NS-Sympathisant auf

Bei einer simplen routinemäßigen Verkehrskontrolle kamen Beamte der Polizeiinspektion Scheibbs Mitte Februar einem Waffennarren und NS-Verherrlicher auf die Spur.

Die Polizisten hielten am 17. Februar 2025 einen 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Scheibbs an. Bei dieser Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Lenker in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand am Volant saß. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen stießen die Beamten aber nicht nur auf Suchtmittel, sondern auch auf ein regelrechtes Waffenlager.