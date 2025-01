Waffenaffäre bei Polizei NÖ: Pistolen und Revolver auf Abwegen

Wenn Schusswaffen in Österreich in die falschen Hände geraten, ist bei Behörden und Innenministerium Feuer am Dach, besonders in Zeiten der zweithöchsten Terrorwarnstufe.

Wie der brisante Fall zeigt, ist ausgerechnet das Waffenarsenal der Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Vergangenheit zu einer Art Selbstbedienungsladen mutiert.