Wackelsteine und der Spirit of Africa

Die Bandbreite des Musikprogramms ist also groß: Dabei wird von Reggae über A-cappella- und traditioneller Musik bis zu Afropop und -jazz eine große Bandbreite an Stilrichtungen dargeboten. Und auch bei den Workshops ist Vielfalt das Schlagwort. Es wird gekocht, getanzt, getrommelt oder mit Ton kreiert. Kinder können Specksteine bearbeiten, Sandbilder machen, Trommeln bauen oder den Geschichtenerzählern lauschen. Wer gleich vor Ort bleiben will, hat die Möglichkeit direkt am Gelände zu campen. Das gesamte Programm gibt es unter: www.kasumama.at