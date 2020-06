Wachauer Volksfest: Aufbau läuft auf Hochtouren

Die Schweißperlen laufen Friedrich Thurner über die Stirn, sein Hemd ist durchnässt. Trotzdem ist für eine Rast keine Zeit. Der 66-Jährige zieht eine Schraube an einem mächtigen Gerät fest, das er im Kremser Stadtpark mit mehreren Helfern aufgebaut hat.

Die Zeit drängt. Schon ab nächster Woche sollen die Besucher des traditionellen Wachauer Volksfestes seine Riesenschaukel genießen können. „Ich hab’ insgesamt sechs Geräte hier stehen, die ganz großen auf der Ringstraße“, sagt Thurner, dessen Betrieb seinen Sitz in Vösendorf hat. Für das alle zwei Jahre stattfindende Fest wird nicht nur der Stadtpark genutzt. Auch die wichtigste Durchfahrtsstraße wird gesperrt und zum Vergnügungspark umgebaut.

Bevor überall die bunten Lichter an den Fahrwerken angehen können, haben die Techniker seit Tagen viel zu tun. Rund 400 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass bis zur Eröffnung am 22. August vier Kilometer Stromkabeln und 1200 Meter Wasserleitung verlegt sowie 105 Verkaufsstände aufgebaut sind. „Das Wachauer Volksfest habe ich mit aufgebaut. Es ist sicher eines der Schönsten in Österreich. Das sagt sogar der Veranstalter des Marktes in Linz-Urfahr. Die Lage unter den hohen Bäumen und die Heurigen-Atmosphäre sind ein Traum“, betont Thurner.

Er muss es wissen. „Ich bin 1947 auf dem Rieder Volksfest geboren worden und von Anfang an in diesem Geschäft.“ Und das läuft wie eh und je. „Die Besucherzahlen sind gleich geblieben. Der Aufwand wird aber leider immer größer. Der Benzin für den Transport ist sehr teuer geworden“, sagt der Vergnügungspark-Profi.