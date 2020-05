Wachauer Tourismus: „Köche verzweifelt gesucht“

Ich habe mit vielen Kollegen in der Wachau gesprochen, die haben genau das gleiche Problem: Wir bekommen kaum geeignete Mitarbeiter für die Gastronomie, auch keine Lehrlinge. Besonders schwierig ist es mit Köchen. Das kann für den Tourismus in der Wachau noch ein großes Problem werden“, sagt Martin Prankl, dessen Familie seit 1844 ein Gasthaus in Spitz in der Wachau führt. Nun müssen erste Restaurants schon ihre Öffnungszeiten verkürzen.

„Es fehlen auch Lehrlinge, die wir selber ausbilden können“, berichtet Prankl. Er vermutet, dass viele Eltern ihren Kindern den Wunsch, in die Gastronomie zu gehen, regelrecht ausreden. „Sie warnen sie davor, dass sie ständig am Wochenende arbeiten müssen. Bei unserem Lehrmädchen wäre das fast genau so gekommen. Dabei ist sie Weltklasse, hat von unseren Topköchen schon in einem Jahr unheimlich viel gelernt“, erzählt Prankl.