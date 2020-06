Wachau: Tourismus startet mit zwei "Turbos"

Was Schröder noch besonders freut: Im April wird die neue Tourismusinformationsstelle an der B 3 in Melk eröffnet: "Das ist der Brennpunkt des Stadtgeschehens", sagt Schröder. Die Servicestelle wird aber keine regionale, sondern eine "vollwertige", die nicht nur Angebote der eigenen Gemeinde, sondern der ganzen Donaudestination vermitteln und buchen könne. Das sei aus Schröders Sicht die Zukunft. "Schon jetzt sind wir für unsere Gäste über ein Callcenter durchgehend erreichbar." Die geschlossene Gästeinformation gehört somit – zumindest am Telefon – der Vergangenheit an.

Bilanz: Wintersport lief "durchwachsen"

Entweder war es zu kalt oder zu warm, mit 72 Betriebstagen liegen wir unter dem Durchschnitt. Aber der Besuch bei Betrieb war super. Besonders nach dem Snowboardweltcup. Wir können mit dem Ergebnis leben", sagt Jauerlinglift-Geschäftsführer Michael Reichl. Ähnlich ging es auch anderen Wintersportgebieten im Waldviertel.

Loipenmeister Gustl Marschall aus Gutenbrunn hat den Betrieb gestern eingestellt. "Der Anfang war spät, aber dann ist es von Null auf hundert gegangen. Wir sind zufrieden."

"Unsere Skisaison läuft noch bis Sonntag. Aber trotz der durchwachsenen Winterperiode sind wir mit dem Ergebnis zufrieden", sagt Rudi Damberger vom Skidorf Kirchbach. Das finanzielle Minus von knapp zehn Prozent sei verkraftbar. "Die aktuelle Saison gehört im Vergleich mit den fünf Vorjahren zu den besten drei. 83 Betriebstage sind in Ordnung", sagt Damberger.