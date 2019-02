Wachau: Streit um Weingut schürt Ängste

Die Vorgeschichte: Im September 2013 schlossen Winzer N. und Weingutbesitzerin S. einen handschriftlichen Vorvertrag über den Kauf des Weinguts, der erst vor dem Notar Gültigkeit erlagen sollte. Doch schon vorher trug das Weinbaureferat der Bezirkshauptmannschaft Winzer N. auf dessen Wunsch als Besitzer im Weinbaukataster ein. Die Verkäuferin überlegte es sich jedoch anders. N. bestand auf den Kauf. Das zuständige Landesgericht erklärte den Verkauf in erster Instanz anfangs mit einem Beschluss für ungültig. Um Winzer N. gut zwei Jahre nach dessen Berufung doch Recht zu geben – auf Anregung des Oberlandesgerichts Wien. In der Zwischenzeit verpachtete Frau S. die Gründe an den jungen Winzer F. und räumte ihm ein Vorkaufsrecht ein, das auch im Grundbuch eingetragen wurde.

Als Winzer N. in letzter Instanz gewann, hatte der Pächter plötzlich ein großes Problem, weil er die Weingärten bearbeitete und beerntete. Solange aber die Besitzverhältnisse ungeklärt waren, stand dessen Vater sogar wegen Traubendiebstahls vor Gericht, wurde aber freigesprochen.

In einem Verfahren gegen Winzer N. beklagte die Verkäuferin, dass sie nur etwa ein Drittel des ortsüblichen Wertes (650.000 statt zwei Millionen Euro) bekommen haben soll. Das dementiert der Käufer: „Ich habe im Paket gekauft, deshalb bin ich zehn Prozent unter dem üblichen Preis, das bestätigt ein Gutachten“, betont Winzer N. Das Kaufentgelt liegt seit fünf Jahren auf einem Treuhandkonto. Käufer N. begründet das so: „Weil ich von Anfang an die Rechnungen des gekauften Weinguts zahlen musste, aber es jahrelang nicht bearbeiten konnte. Es gab auch noch keine formelle Übergabe, ich habe noch keinen Zutritt zu den Gebäuden.“

Anzeigen gegen beteiligte Behörden und Justiz fruchteten nicht. Das Bundesamt zur Bekämpfung der Korruption leitete eine Anzeige – samt 1000 Seiten starker Beilage – innerhalb kürzester Zeit an jene Staatsanwaltschaft weiter, die angezeigt wurde.