Nichts für schwache Wadln: Wachau Radmarathon am Sonntag

Seit Jahren zählt der Wachau Radmarathon zu den Fixpunkten im heimischen Rennrad-Kalender. Anspruchsvolle Anstiege, schnelle Passagen, selektive Streckenführung und die einzigartige Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes machen das Ereignis neben dem „Ötztaler“ zum herausforderndsten Breitensport-Rad-Event in Österreich. Das größte Rad-Peloton Österreichs erreicht in der Startaufstellung eine Gesamtlänge von 4 Kilometern. Wer das sehen will, muss um 9 Uhr in Mautern beim Start dabei sein.

Harter Kurs bei exzellenter Aussicht Die Strecke führt durch die Wachau und das Waldviertel und wieder zurück nach Mautern. 202 Kilometer, 3.129 Höhenmeter und mit einer maximalen Steigung von 17 Prozent bei den Bergwertungen verlangen Ausdauer, Kletterstärke und mentale Härte. Mit Seiberer, Dobra-Stauseen, Jauerling und dem finalen Anstieg nach Maria Langegg wartet ein Kurs, der alle Teilnehmer an ihre Grenzen bringt.

Ich habe selbst schon mehrmals den Ötztaler und den Wachau Radmarathon gefinisht. Beide Marathons sind die herausforderndsten und prestigeträchtigsten Rad-Events in Österreich. Sind es beim Ötztaler die vier schwierigen Alpenpässe, bringt dich der Wachau Radmarathon mit 3.200 Höhenmetern und dem ständigen Auf und Ab im Waldviertel, darunter drei Bergwertungen mit dem legendären Jauerling, an deine persönlichen Belastungsgrenzen. von Thomas Rohregger Sieger der Ö-Radrundfahrt 2008 und aktuell Sponsorverantwortlicher beim Radprofiteam Lidl-Trek

Der Power Radmarathon führt über 105 Kilometer und 1.014 Höhenmeter durch die Wachau vorbei an Dürnstein, Spitz, Mühldorf und dem Stift Melk. Die Bergwertung nach Maria Langegg wird auch hier zum echten Prüfstein für alle Teilnehmer. Der Wachau Light Radmarathon über 53 Kilometer und 463 Höhenmeter richtet sich an ambitionierte Einsteiger in die Radmarathon-Szene, die im professionellen Umfeld die Wachau erleben möchten.

Rahmenprogramm für Fans und Familien Auch abseits der Strecke ist für Stimmung gesorgt: DJ GIGI liefert den Soundtrack zum Renntag, Moderator Jonas Brunner führt durch das Programm und auf der großen LED-Wall kann das Rennen per Livestream mitverfolgt werden. Für den Nachwuchs bietet die kostenlose KidsBikeTrophy die Möglichkeit, erste Rennluft zu schnuppern. Für alle Teilnehmer, die das Ziel erreicht haben, lädt der Mauterner Badesee direkt im Zielgelände zu einer willkommene Abkühlung ein. Strecken Champions Radmarathon: Länge: 202 km, Gesamtanstieg: 3.129 Höhenmeter Power Radmarathon: Länge: 105 km, Gesamtanstieg: 1.014 Höhenmeter Wachau Light Radmarathon: Länge: 53 km, Gesamtanstieg: 463 Höhenmeter