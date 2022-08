VOR startet im Weinviertel Linienverkehr mit E-Autobussen

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) stellt den Busverkehr im südlichen Weinviertel auf Elektroantrieb um. Elf moderne Mercedes-Benz-Busse bringen ab sofort in der Region Gänserndorf - Mistelbach - Wolkersdorf - Groß Schweinbarth 1.200 Fahrgäste täglich emissionsfrei ans Ziel.

Konkret werden die aktuell dieselbetriebenen Regionallinien 530 (im Halbstundentakt von Gänserndorf über Raggendorf nach Wolkersdorf) und 535 (im Stundentakt von Gänserndorf über Schönkirchen und Raggendorf nach Mistelbach) auf elektrischen Betrieb umgestellt. Die E-Busse sollen eine Fahrleistung von 1,3 Millionen Kilometern pro Jahr erbringen und dabei 95 Tonnen CO 2 jährlich einsparen.

"Vorzeigeprojekt"

Betrieben werden die Busse vom langjährigen VOR-Partner Postbus. Vorständin Silvia Kaupa-Götzl sprach von einem "Vorzeigeprojekt für ganz Österreich" und einem "Meilenstein für die Weiterentwicklung regionaler Busnetze“.

Postbus habe seit 2015 in neun Pilotprojekten in ganz Österreich E-Busse getestet und bereits vier Stück in Wolfurt und je eines in Judenburg und Wolfsberg im Einsatz. Die letzten eineinhalb Jahre der Vorbereitungszeit habe man für die Schulung der Mitarbeiter, die Umrüstung der Werkstätten, neue Energiezuleitungen und einen Test der Busse in der realen Umgebung verwendet.

Drei Schnellladestationen errichtet

Als Herzstück des neuen Systems gelten die vom Landesenergieversorger EVN errichteten und betriebenen Ladestationen in Gänserndorf, Wolkersdorf sowie Mistelbach.

Die errichtete Ladeinfrastruktur ist laut VOR "in Österreich einzigartig" und bietet sowohl schnelles Laden mit 300kW über Lademasten, als auch langsames Laden mit 150kW über Stecker an. Dank der Schnellladeeinrichtung kann ein Bus in rund 20 Minuten aufgeladen werden.