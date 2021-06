Von einer Party zur nächsten

In Punkto Gastronomie setzt man auf Regionalität. Bis auf den Asia-Imbiss kommt das Essen aus der Umgebung. Das Hauptcatering hat der St. Pöltner Wolfgang Wutzl übernommen, außerdem wird es Weinviertler Fladen und Bio-Müsli von den Frischen Fritzen aus Wieselburg geben.

Erstmals wird das Beatpatrol in seinem sechsjährigen Bestehen nur einen Tag dauern. Dafür gibt es am Freitag eine "Preparty" im Warehouse. Da darf dann auch gecampt werden. Allerdings nicht im Naherholungsgebiet an der Traisen: "Wir haben das Campinggelände ins VAZ verlegt, damit sich die Natur erholen kann", sagt Voak. Denn zwischen Frequency und Beatpatrol liegen heuer nur wenige Tage. "Damit ist auch die Problematik mit den Anrainern erledigt", sagt Voak. Alles Laute soll im Bereich des VAZ bleiben.