Von der Couch zur Ziellinie

Also am Know-how über den Triathlonsport fehlt es nicht. Schon im November wurden alle zwölf Starter im Alter zwischen 23 und 57 Jahre einer professionellen Leistungsdiagnose unterzogen. „Alle sind gesund und haben auf verschiedenen Stufen Sport gemacht“, berichtet Keller. Mit dem ehemaligen Volleyball-Bundesligaspieler Florian Göttlinger (40) oder dem Kickboxer Markus Huber (23) finden sich bekannte Namen aus der Sportwelt im Team. „Ausdauersport ist aber etwas ganz anderes, als sie bislang gewohnt waren“, schildert der Coach.

„Wichtig sind nicht so sehr die Trainingspläne, sondern die gegenseitige Motivation zum Training. Das bringt am meisten“, berichtet Keller, der dem Team auch zwei Trainingslager in Bratislava verordnet hat. Im Mai und im Juni sollen die „Finishliner“ bereits die ersten kürzeren Triathlon-Bewerbe meistern. Das Meisterstück soll im Juli in Wallsee gelingen. Da müssen 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen bewältigt werden.